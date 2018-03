Durante un controllo effettuato dagli agenti dell’Unità Operativa Vomero in via Scarlatti, via Luca Giordano, via Bernini, via Kerbaker, piazza Leonardo, via Pitloo, via Giotto, via Ruoppolo e Largo Cangiani sono stati verbalizzati 13 venditori di fiori.



I venditori risultavano totalmente abusivi e contestati per assoluta mancanza di autorizzazione alla vendita con conseguente sequestro della merce che, successivamente veniva devoluta alle chiese parrocchiali della zona. Sempre nella zona Vomero in particolare in via San Domenico, via Cilea, Piazza Vanvitelli, via De Nardis, via G. Gigante, via Doria, via Fracanzano e via Rossini, allo scopo di perseguire cittadini e negozianti sul conferimento dei rifiuti fuori dagli orari consentiti, durante i quali sono stati sanzionati 9 utenti per la violazione della Delibera Consiliare n. 12 del 2006. Inoltre, all’interno del Mercato De Bustis, congiuntamente a personale dell’ASL, presso un’attività di vendita alimentare venivano sequestrati 25 chilogrammi di mozzarella in quanto privi di confezionamento ed etichettatura. L’ammontare delle sanzioni contestate è di circa 68.500 euro.

Giovedì 8 Marzo 2018, 16:26

