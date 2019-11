Napoli celebra le Forze Armate: lo spettacolo della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania al Rione Sanità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina lasi è esibita in piazzetta Sanità. L'iniziativa rientra nelle celebrazioni per il 4 novembre, Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, che stanno fiorendo in città già dal 31 ottobre.Neanche il tempo inclemente ha fermato i cittadini ed i turisti che passeggiavano per il rione e che hanno circondato la Fanfara durante l'esibizione la quale, proprio a causa del maltempo, da piazzetta Sanità si è spostata con la stessa cornice di pubblico nellaIl pubblico ha assistito all'esecuzione di brani di Ennio Morricone, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Antonio Vivaldi, Vincenzo Gragnianiello, Renato Carosone, Pino Daniele, Santana, al celebre «Typewriter - La macchina da scrivere» seguiti da colonne sonore di film per concludere, come da tradizione, con «la Fedelissima», la marcia d'ordinanza dell'Arma e con l'Inno d'Italia.Domani la chiusura dei festeggiamenti, con la cerimonia alle 11 sul lungomare Caracciolo che prevedrà anche l'esibizione dellee con gli stand delle Forze Armate allestiti infino alla sera.