Festa interrotta in discoteca, 300 giovani napoletani sgomberati

Festa interrotta. Dopo la mezzanotte a Pollena Trocchia i carabinieri hanno controllato una discoteca, dove era in corso un evento con circa 250-300 persone, nonostante la mancanza delle autorizzazioni necessarie. Il gestore è stato denunciato per «apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo». Secondo quanto accertato, l’imprenditore non aveva rispettato i requisiti strutturali per salvaguardare l’incolumità pubblica. Ed era stato già sanzionato per gli stessi reati lo scorso 31 ottobre.