La festa Kawaii a Torre del Greco, un intero vicolo diventa show

TORRE DEL GRECO. Un intero vicolo del centro storico chiuso e trasformato in show con luminarie e personaggi fantasy. Natale in anticipo in via I Traversa Vittorio Veneto, nel centro storico di Torre del Greco per la prima festa in stile Kawaii ispirata al Giappone e organizzata domenica dall’imprenditore Lualdo Nettuno. Una festa ricca di luci, personaggi manga, cibo e colori che ha attirato centinaia di mamme e bambini in un tripudio di gioia e fantasia.

Il vicolo, prima anonimo e abbandonato, ricettacolo di rifiuti, è stato totalmente occupato da Lualdo Nettuno: prima ha aperto negozi di abbigliamento vintage di lusso del brand Mastrogeppetto vintage famoso a livello internazionale ed ora «Mastro Burger», il primo negozio di food stile Kawaii in Italia. Per l’intera giornata di domenica la strada è stata chiusa al traffico e varie attività ludiche e culinarie hanno entusiasmato i presenti, nel rispetto delle regole anti-Covid.

«La crisi per la pandemia- commenta Nettuno- è stata una bella botta per noi commercianti, ma io anziché abbattermi ho pensato di ripartire con fantasia ed anche un pizzico di follia. Per uscire dalla crisi dobbiamo inventarci di tutto ed io mi sono inventato di trasformare in vicolo anonimo e degradato in una strada del fashion e del food. Non solo cibo, ma con Mastro Burger organizziamo degli show ispirati al Kawaii. La risposta è alta da tutta Italia, grazie anche alla risonanza dei social con cui possiamo esprimere la nostra creatività». Lualdo è un fiume in piena, la sua linea di marketing è basata sullo show, sui travestimenti e sulle iniziative choc. Ha quasi 400mila followers su Instagram e rifornisce alcune note influencer come Chiara Ferragni.