Festa della Lava a San Giorgio, il sindaco Zinno abbandona la processione per un malore

Domenica 19 Maggio 2019, 21:26 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 22:50

Piccola nota stonata nella giornata di festa vissuta oggi a San Giorgio a Cremano, dove nel pomeriggio si è celebrata l'annuale Festa della Lava, evento che ha visto la statua del santo patrono in processione per le vie della città. Presente nel consueto bagno di folla anche il sindaco Giorgio Zinno, che ha però dovuto abbandonare anzitempo il corteo a causa di un leggero malore accusato attorno alle 18.Nulla di preoccupante, ha rassicurato lo stesso primo cittadino, che «rischia» ora di non completare la funzione religiosa per la prima volta negli ultimi 13 anni. A mettere ko Zinno è stata una leggera tachicardia, accompagnata dal conseguente innalzamento della pressione. Tantissimi, anche sui social, i messaggi di solidarietà pervenuti all'indirizzo della fascia tricolore, il quale dal canto proprio ha fatto sapere che proverà a fare di tutto per tornare in strada prima della mezzanotte, orario di rientro previsto per il santo. Per capirne di più sarà comunque necessario attendere l'esito degli accertamenti tuttora in corso.Per il resto, il week end in onore di San Giorgio si è svolto come da programma, con un'ottima partecipazione di pubblico e nessun problema per le forze dell'ordine impegnate su strada. In servizio straordinario, dopo le frizioni dell'ultima settimana, anche i circa 40 vigili urbani del comando di via Galdieri, i quali - oltre le 6 ore ordinarie - verranno pagati dall'Ente attingendo dal fondo incentivante generale assegnato al settore.