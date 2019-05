Festa dei lavoratori con l’addio al «barone», il marittimo morto sul lavoro a Livorno

Mercoledì 1 Maggio 2019, 19:19

TORRE DEL GRECO - Centinaia di persone, tanta gente di mare e i due gonfaloni delle città di Torre del Greco e di Livorno, oggi, a dare l’ultimo saluto a Vincenzo Langella, il marittimo della Moby morto per un incidente sul lavoro in Toscana lo scorso 24 aprile. Nel giorno della Festa dei lavoratori nella città del corallo e del mare non si festeggia; si piange un altro morto sul lavoro, un altro marittimo che ha perso la vita mentre guadagnava da vivere.Vincenzo, per tutti «il barone», il meccanico specializzato che a soli 51anni è rimasto schiacciato mortalmente da un cardec della nave Moby Kiss in riparazione nel porto di Livorno. Oggi alle 17 nella parrocchia del Preziosissimo Sangue in via Carbolillo si sono celebrati i suoi funerali. Chiesa e spiazzale esterno gremito: in molti gli volevano bene per il suo buon cuore, per la piena disponibilità sul lavoro e nella vita e per il suo sorriso sempre stampato sul viso. La salma, dopo l’autopsia di ieri mattina effettuata dal medico legale Damiano Marra e disposta dalla procura di Livorno, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, è stata consegnata ieri alla famiglia.Oggi, a dargli l’ultimo saluto nella stessa chiesa in cui anni fa si era sposato con la ex moglie Arianna Curcio, centinaia di persone in presenza dei gonfaloni delle città di Torre del Greco e di Livorno e di rappresentanti istituzionali dei due Comuni. Contemporaneamente a Livorno, lutto cittadino e bandiere a mezz’asta come disposto dal sindaco Filippo Nogarin. Alla cerimonia funebre, celebrata dal parroco don Salvatore Accardo, erano presenti, oltre ai familiari - il fratello Domenico e le sorelle Lucia e Loredana con famiglie- centinaia di persone fra amici storici come Arca Colamarino e Vincenzo Garofalo, l’associazione «Marittimi per il futuro», il presidente della Moby, l’armatore Vincenzo Onorato, decine di marittimi e motociclisti, perché Vincenzo era anche appassionato di moto.Non era presente però la madre, Annamaria Madonna, ultra ottantenne e gravemente malata che non sa che il figlio è morto: le hanno raccontato che è all’estero per lavoro. Ne sta ancora aspettando il ritorno. «Vincenzo era l’emblema della Festa dei lavoratori- ha detto nell’omelia don Accardo- perché ha sempre lavorato sodo fin da giovane senza mai tirarsi indietro e superando ogni difficoltà. È andato via in punta di piedi, come se non avesse voluto perdere fino all’ultimo giorno di lavoro. La comunità si interroga su cosa sia potuto accadere in quel tragico momento dell’incidente, ma deve ringraziare il Signore perché ci ha donato anche se per breve tempo una persona come lui». Tra le lacrime di tutti, dopo la messa il corteo si e diretto al cimitero di Torre del Greco.