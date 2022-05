Festa della Madonna della Pace a Giugliano, dopo il Covid torna il volo dell'angelo

Ritorna la festa della Madonna della Pace a Giugliano con tutte le sue tradizioni. Dopo due anni di stop causa Covid, quest’anno ci saranno non solo le processioni ma anche il volo dell’angelo in onore della compatrona della terza città della Campania. Ieri è arrivata l’ufficialità da parte del comitato festeggiamenti. La ripresa della festa era ormai certa ma c’era un punto interrogativo proprio sul tradizionale volo dell’angelo che si tiene in piazza Annunziata il lunedì dell’inizio dei festeggiamenti e il sabato dell’ottava.

«Dopo diversi tavoli tecnici avuti con le autorità civili e militari locali, che ringraziamo per la collaborazione, annunciamo con gioia che quest’anno il Volo dell’angelo si terrà regolarmente (fermo restando diverse disposizioni governative circa l’andamento dei contagi) - hanno fatto sapere dal comitato - Pertanto in santuario dal 1 maggio e fino al 12 maggio sono aperte le iscrizioni per le bambine che desiderano volare per l’anno 2022».

I prossimi giorni saranno dunque fondamentali per l’organizzazione dell’evento che tutti i giuglianesi attendevano e che solitamente raduna in piazza migliaia di persone. La festa quest’anno inizierà il 4 giugno con l’intronizzazione della Vergine. Proseguirà poi il 6 con il primo volo e la processione per le vie della città.