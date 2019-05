Festa della mamma, gli auguri e i ricordi dei napoletani

Domenica 12 Maggio 2019, 08:32

12 maggio, un giorno speciale per ogni mamma. In queste ore di celebrazione il pensiero di ogni figlio, vicino o lontano, è rivolto alla propria madre . Anche chi purtroppo non l’ha più accanto a sé conserva integro l’amore per la donna che gli ha dato la vita: «La mamma è tutto, è il bene più prezioso. Anche quando non c’è più viviamo nel suo ricordo, come se non se ne fosse mai andata».