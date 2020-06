Napoli, DeMa difende la festa per la Coppa Italia: «Critiche Oms? In piazza solo napoletani e qui contagi zero»

Ranieri Guerra dell'Oms ha detto che i tifosi del Napoli che ieri sono scesi in piazza sono stati degli sciagurati? «Mi sembra un po' esagerato. Napoli non ha più contagiati praticamente da quando è finito il lockdown, in città sono sette giorni che c'è il contagio zero, e in piazza c'erano solo napoletani».



