Festa nazionale dell'Albero in Floridiana, l'assessore Santagada: «Presto altri interventi per il verde urbano»

Lunedì 21 novembre 2022, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, istituita nel 2013 con l’obiettivo di diffondere il rispetto e l’amore per la natura e la difesa degli alberi, la Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con il Comitato Gazebo Verde, l’associazione GEA e il Comitato Civico Vomero, ha presentato la Festa dell’Albero in Floridiana.

L’iniziativa, che ha visto il patrocinio della Regione Campania, della Città metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli e della Municipalità V Arenella-Vomero, ha l’obiettivo di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo, ricordandone il ruolo fondamentale per la sostenibilità ambientale e il contrasto alla crisi climatica, e promuoverne la conoscenza attraverso la sensibilizzazione delle nuove generazioni di cittadini alla tutela e cura del Verde.

La manifestazione si è articolata in due momenti, la mattina nel parco della Villa Floridiana con una rappresentazione artistica formativa per gli studenti delle scuole medie e superiori partecipanti, finalizzata alla conoscenza del ruolo e delle caratteristiche di alcune alberature selezionate. «Abbiamo voluto inviare un messaggio ai ragazzi e condividere con loro tre dei momenti fondamentali per le alberature: la conoscenza, la cura e la manutenzione. La partecipazione è stata altissima e questo ci fa ben sperare per il futuro», ha commentato la presidente di Gazebo Verde, Maria Teresa Ercolanese.

Il pomeriggio, invece, nel Museo Civico Duca di Martina, all'interno della Floridiana, si è svolto un incontro con esperti e rappresentanti delle istituzioni sul tema «Il ruolo ecosistemico degli alberi nelle aree urbane e nello specifico del patrimonio arboreo della città di Napoli». Nel corso dell’incontro i rappresentanti delle associazioni hanno spiegato qual è la loro visione del verde pubblico nella terza città d’Italia. Così Roberto Braibanti, di GEA e.t.s.: «Lo status quo è purtroppo non positivo. Veniamo da 25-30 anni di abbandono totale. Questa amministrazione sta facendo dei passi nella giusta direzione anche se ci vorrà del tempo. Abbiamo pochi alberi e quei pochi che abbiamo sono stati trattati malissimo. Questo è un combinato disposto che non aiuta». Sulle ricette da adottare Braibanti ha le idee chiare: «Bisogna aumentare la quantità di alberi: Napoli è attualmente all’ultimo posto in Italia come concentrazione del verde pubblico. Ricordiamo che ci vorrebbe un albero ogni dieci abitanti, oggi ne abbiamo uno ogni 50-60. Bisogna migliorare la cura degli alberi, anche di quelli che già abbiamo».

Mario Fontana del Comitato Civico Vomero ha inoltre sottolineato l’importanza dell’insegnare la tutela dell’ambiente sin dall’infanzia. “Il verde in città è una risorsa importantissima. Il patrimonio arboreo è l’unica fonte di salvezza contro l’inquinamento ambientale, contro l’inquinamento acustico. Questa mattina il messaggio è rivolto ai più piccoli, ai ragazzi, affinché imparino sin dalle prime classi elementari e medie, l’importanza di avere un patrimonio arboreo efficiente, curato a misura di bambino e adulto». «Il verde urbano – ha aggiunto Fontana - è stato trascurato negli ultimi anni, ora pare che il trend si sia invertito. Fortunatamente sono ripartite le piantumazioni, in alcuni casi anche le potature, ci auguriamo da qui, dalla Floridiana, che quanto iniziato prosegua fino al raggiungimento di uno stato il più ottimale possibile».

Sul fronte della valorizzazione del verde urbano qualche passo avanti lo si sta facendo, come ha spiegato l’assessore al ramo del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, presente alla conferenza organizzata alla Floridiana. «La settimana scorsa - ricorda l'assessore Santagada - abbiamo cominciato con la ripiantumazione di essenze rimosse negli ultimi 6-7 anni. L’attività è ripresa dal Vomero, in via Tino da Camaino e in via Scarlatti, che rientra nel quarto lotto dei cinque in cui è stata suddivisa la città per questo intervento. L’attività proseguirà fino a marzo-aprile sull’intero territorio di Napoli. Entro il 2023 dovremmo completare il percorso di ripiantumazione delle essenze arboree. Così come è ripartita l’attività di manutenzione degli alberi ad alto fusto che ricopre tutta la città. Solo attraverso una manutenzione continua e non straordinaria possiamo recuperare questo patrimonio che purtroppo ci hanno lasciato in uno stato non adeguato. La città merita di più e questo si potrà realizzare solo se riusciremo a realizzare un percorso partecipato». Primi interventi, dunque, a cui seguiranno nei prossimi mesi quelli di riqualificazione delle aree verdi di piazza Carlo III, della rotonda Diaz e di piazza Cavour. In questo caso si prevede una sinergia con le partecipate Asia, Napoli Servizi e ANM che condividono diverse competenze su quella piazza. A ciò, poi, si aggiungerà a inizio 2023 la riapertura del parco dell'ex Gasometro per il quale l’amministrazione comunale prevederà un affidamento della gestione ad associazioni del territorio.

L’altra novità sarà rappresentata dall’istituzione del Regolamento del verde pubblico, che a Napoli manca. Ad annunciarlo è la presidente della commissione verde e salute del Consiglio Comunale, Fiorella Saggese. «Tra i passi in avanti per la tutela del verde avremo a breve, per la prima volta a Napoli, l’approvazione del Regolamento sul verde urbano e che consentirà di avere un piano di gestione del verde urbano, con una carta del verde con la perfetta localizzazione delle essenze arboree, delle specie vegetali e delle aree verdi che oggi diventano un rifugio da quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico. Avremo una ripartizione specifica delle competenze tra Comune e Municipalità della gestione di verde orizzontale e verticale, oltre che un piano d’investimenti annuali sulla gestione del verde. Immaginiamo di approvarlo nei prossimi consigli comunali ad inizio 2023. Insieme ad esso – conclude la presidente Saggese - istituiremo la figura di Garante dell’Albero ovvero un divulgatore in grado di avvicinare il cittadino a queste tematiche». Insomma, il 2023 sarà un anno fondamentale per il recupero del verde a Napoli.