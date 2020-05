Festa patronale a Portici, San Ciro resta in chiesa: messa senza processione

«San Ciro resta in chiesa, arriverà però nelle nostre case». L’annuncio di monsignor Raffaele Galdiero, parroco del Santuario di San Ciro, chiarisce già cosa accadrà domani, quando Portici omaggerà il patrono San Ciro.

Impossibile, infatti, immaginare la tradizionale processione della prima domenica di maggio ai tempi del Covid-19. Ed è per questo motivo che migliaia di fedeli porticesi dovranno rinunciare al passaggio dell’amata statua, ripiegando su una diretta televisiva (dell’emittente Tv Luna) che trasmetterà i vari momenti della giornata.

I chiarimenti sullo svolgimento del programma di domenica sono poi arrivati sia da fonti civili che da quelle religiose. Le prime indicazioni riguardano proprio la mattinata di domani.

La chiesa aprirà alle 8 e richiuderà alle 12, unico orario in cui sarà consentito ai cittadini residenti nelle aree più vicine al Santuario di piazza San Ciro, di attraversare le navate della chiesa in un circuito che non prevede alcuna sosta. Insomma, sarà possibile “salutare” San Ciro compiendo un percorso blindato dalla polizia, studiato appositamente per evitare assembramenti sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Un permesso che è stato accordato dal prefetto, ritenendo la visita al Santo Patrono “motivo di culto”.

Un segnale forte arriva anche dal sindaco Enzo Cuomo, che dopo aver reso il tradizionale omaggio floreale al santo Patrono, lascerà la chiesa senza fermarsi per la celebrazione della messa. Una scelta che, maturata in accordo con le altre autorità, sarà d’esempio ai cittadini privati di quella funzione.

«L’auspicio – commenta il primo cittadino Cuomo – è che prossimamente d'intesa con il cardinale Sepe e con il parroco Galdiero, si possa organizzare il passaggio della statua di San Ciro per la città che da secoli ha un legame viscerale ed una devozione enorme per il suo Santo patrono».

