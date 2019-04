Festa della polizia al Maschio Angioino, il questore: «C’è bisogno dell’impegno di tutti»

Mercoledì 10 Aprile 2019, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 13:33

È festa grande questa mattina per la Polizia di Stato che al Maschio Angioino di Napoli, festeggia i suoi 167 anni. Oltre un secolo e mezzo di impegno in cui – proprio come recita lo slogan della giornata – è stato importante “esserci sempre”.Il lavoro degli uomini e delle donne in divisa, è stato oggi riconosciuto anche grazie alla premiazione degli agenti che si sono particolarmente distinti in operazioni di polizia.«Ma questo non basta» commenta il questore Antonio De Iesu, «c’è ancora bisogno di tanto impegno e del lavoro di tutti. Quello che è accaduto ieri a San Giovanni deve spingerci anfare semprendi più. Negli ultimi tempi non si registrano più stese ed eventi criminosi come in passato, ma il nostro lavoro deve continuare. Aspettiamo ulteriori rinforzi anche grazie ai nuovi piani di assunzione, per continuare la nostra opera in sinergia è sempre con maggiore convinzione di potercela fare».Anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris si è espresso rispetto all’agguato di ieri, ribadendo l’impegno e l’attenzione dell'amministrazione: «Noi ci stiamo sporcando le mani, ma abbiamo bisogno di più uomini e di controlli sempre maggiori. La periferia è arrabbiata e stanca di queste situazioni. Non si può sparare davanti ad una scuola. Questo è inaccettabile».