Festa della Repubblica: la Piazzetta di Capri si illumina di Tricolore

Capri - La Piazzetta di Capri si è riempita questa sera di tricolore. L’amministrazione comunale ha voluto così celebrare il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, con un’accensione di luci che ha regalato una sorpresa ed ha stupito quanti erano in Piazzetta ed ai tavolini dei bar che hanno appena riaperto.



Un fascio di luci tricolori ha illuminato la facciata del palazzo municipale mentre altre luci con il rosso, il bianco ed il verde della bandiera italiana hanno illuminato la torre campanaria e la lapide dedicata ai Caduti posta alla base.



Ad accendere le luci è stata il consigliere delegato al Turismo Ludovica Di Meglio che con questo nuovo modo di celebrare l’importante giorno dedicato alla nascita della Repubblica, ha raccolto il plauso dei cittadini, grati per un atto simbolico che in molti hanno letto anche come auspicio per una luminosa ripartenza dell’isola. © RIPRODUZIONE RISERVATA