Festa scudetto Napoli, Blu doll sfila col perizoma azzurro: «Ho ballato per i tifosi»

Blu Doll torna in pista. In occasione della festa finale per lo scudetto del Napoli, l’influencer azzurra parte dallo stadio Maradona ed arriva a Bacoli nel corso della serata, città in cui vive, entrando nella zona transennata e ballando per i tifosi.

«È stato un percorso ricco di emozioni - dice Gleidy - una grande festa». «Sono entrata nella zona blindata dalla sicurezza - racconta Gleidy, in arte Blu doll – ed ho sfilato per i tifosi».

La polizia, dopo un iniziale intervento, ha riconosciuto l’influencer e ha lasciato che entrasse all’interno della zona transennata, garantendo in questo modo maggiore sicurezza all’evento. Blu doll ha ballato con la bandiera del Napoli e con il costume azzurro.

L’influencer azzurra è stata fotografata da numerosi tifosi. «Ho voluto omaggiare due cittadine del mio cuore - conclude Blu doll – Napoli, la città della mia squadra, e Bacoli, la città in cui vivo».