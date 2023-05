Festa scudetto a Napoli: niente stop ad auto e scooter

Non ci sarà lo stop alla circolazione di auto e scooter la sera del 4 giugno, a Napoli, in occasione della festa scudetto al Maradona con la consegna della coppa al club azzurro al termine del match contro la Sampdoria, partita che comincerà alle 18.30. E' stato deciso oggi nel corso di una riunione in Prefettura, con il prefetto Carlo Palomba, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il questore Alessandro Giuliano.

Tra le decisioni assunte, secondo quanto si è appreso, anche il concentramento di un presidio principale di forze dell'ordine nella zona di Fuorigrotta, ritenuta quella più importante da vigilare rispetto alle altre piazze della città che ospiteranno maxischermi: piazza Mercato, la piazza di Scampia, Bagnoli oltre a piazza Plebiscito, dove si attende l'ufficializzazione del sì di Gigi D'Alessio a lasciare il maxischermo del suo ciclo di concerti previsti fino alla sera del 3 giugno.