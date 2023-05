Festa scudetto Napoli, morto ragazzo di 26 anni a piazza Carlo III: le ultime notizie in diretta

Aveva 26 anni, risiedeva a Ponticelli ed era già noto alle forze dell'ordine l'uomo morto al Cardarelli di Napoli dopo essere stato ferito la scorsa notte, mentre erano in corso i festeggiamenti per lo scudetto dei partenopei. Ferite anhce altre tre persone ma il sindaco Gaetano Manfredi rassicura: «L'agguato non c'entra con la festa, forse è stato un regolamento di conti». Sulla stessa linea il prefetto Gaetano Palomba: «La morte di ieri slegata dalla festa, la macchina organizzativa ha funzionato».