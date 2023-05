Scudetto Napoli, festa in strada nonostante i domiciliari: arrestato

È stata con ogni probabilità la passione per il Napoli a tradire un 26enne di Napoli, G.D.M., arrestato per evasione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato Montecalvario, durante i festaggiamenti per lo scudetto, sono intervenuti in via Emanuele De Deo, angolo via Concordia, intimando l'alt ad un uomo.

Il tifoso, sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, era in sella a un motorino per unirsi ai festeggiamenti in corso in città. Il 26enne, alla loro vista, si è dato alla fuga in direzione di corso Vittorio Emanuele facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti si sono recati nella sua abitazione, accertandone l'assenza, ma, poco dopo, lo hanno notato mentre stava rientrando nello stabile. A quel punto l'uomo ha dato in escandescenze aggredendo gli agenti fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.