Festeggiò la scarcerazione con neomelodico e fuochi d’artificio: arrestato per aver violato la libertà vigilata

Appena due mesi fa aveva festeggiato l’uscita dal carcere, dopo quasi dieci anni, con fuochi d’artificio, champagne e l’esibizione del cantante neomelodico Anthony tra i palazzi popolari del quartiere di Monterusciello a Pozzuoli. Oggi per Silvio De Luca, 41 anni, detto “Silviotto ‘o nanetto”, legato all’ala quartese del clan Longobardi di Pozzuoli, sono scattate nuovamente le manette.

LEGGI ANCHE Camorristi scarcerati: festa di piazza con neomelodici e fuochi d'artificio

L’uomo, che aveva il divieto di allontanarsi dalla città di Pozzuoli, è stato sorpreso dalla polizia in zona San Ferdinando, in compagnia di due pregiudicati legati a un clan di Bagnoli. Per De Luca, che era sottoposto alla misura della libertà vigilata, è scattato l’arresto in attesa del rito direttissimo.

Ultimo aggiornamento: 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA