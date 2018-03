CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 2 Marzo 2018, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 09:54

Il dossier di denuncia su preti e presunti festini gay consegnato presso la sede della curia di Napoli nei giorni scorsi da Francesco Mangiacapra continua a far discutere. Dopo l’interrogatorio del gigolò napoletano, mercoledì mattina al primo piano del palazzo di largo Donnaregina, dinanzi a padre Luigi Ortaglio, cancelliere arcivescovile, il cardinale Sepe manda un nuovo comunicato per far sapere che «ha preso atto del faldone di oltre 1200 pagine consegnato alla Cancelleria della curia partenopea», e ribadire che quel dossier «sarà trasmesso alle competenti autorità ecclesiastiche del Vaticano». Non solo. Crescenzio Sepe ci tiene inoltre a sottolineare che «al di là della competenza, e al di là del fatto che, nel documento sbobinato e stampato, lasciato e sottoscritto dall’autore, non figurano nomi riconducibili alla diocesi di Napoli, resta la gravità dei casi denunciati per i quali, qualora accertati, coloro che hanno sbagliato devono pagare e devono essere aiutati a pentirsi per il male fatto».E qui c’è un piccolo giallo: dal dossier sembrerebbero infatti spariti i nomi dei due sacerdoti napoletani che invece, almeno fino a qualche giorno fa, comparivano tra quelli contenuti nel fascicolo confezionato da Mangiacapra e raccolto nel cd consegnato nelle mani di Ortaglio. Che cosa è successo? Che fine ha fatto il materiale su quei preti? «Uno dei due è il protagonista di un servizio recentemente girato dalle Iene che dovrebbe andare in onda nei prossimi giorni, - spiega meglio lo stesso Mangiacapra - per non anticipare nulla, nel dossier la parte che lo riguarda è coperta da alcuni “omissis” ma le informazioni su di lui sono tutte in mio possesso, l’altro invece c’è: mi sono limitato a dire che il materiale non è tantissimo. Voglio anche spiegare che se c’è stato qualche errore nel numero dei prelati coinvolti è solo perché potrei aver erroneamente contato tra i sacerdoti chi invece è seminarista o viceversa. E questo l’ho spiegato anche a padre Ortaglio».Ma il giallo si infittisce. Perché sempre nella stessa nota inviata dalla curia si legge che il gigolò, nel corso dell’interrogatorio di mercoledì, ha ritirato il cd già consegnato il 21 febbraio scorso «per fornire - si precisa - un file con lo stesso materiale, ma disposto in maniera più ordinata». Non solo. Lo stesso Francesco Mangiacapra - riferisce sempre la curia di Napoli citando stralci del verbale da lui stesso sottoscritto - ha precisato: «L’unico elenco di nomi che fornisco è quello di stamattina, corredato da ciò che ritengo essere delle prove». E ha poi aggiunto che «su internet e WhatsApp circola un file denominato preti Salerno 1, in cui sono elencati una serie di nomi di sacerdoti che vengono imputati come gay. Non sono stato io - osserva - a redigere questo elenco che circola, sebbene risulti firmato a mio nome».