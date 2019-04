Anziana legata e uccisa a Napoli, dolore alla la fiaccolata: «Trovate i colpevoli»

Lunedì 1 Aprile 2019, 20:40 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 20:41

Si accendono le fiaccole e cala il silenzio su piazzetta Sant'Erasmo. Le luci delle torce portate in piazza dai cittadini del quartiere, illuminano gli occhi lucidi e persi nel vuoto dei figli e dei familiari di Stefanina Fragliasso. La storia della 76enne trovata legata e senza vita nel proprio letto la scorsa settimana, ha lasciato attonito ed incredulo un intero quartiere che oggi ha deciso di scendere in strada per chiedere verità e giustizia.«Aiutateci a trovare i colpevoli» chiede la figlia Nunzia Russo, «perché questa vicenda deve essere chiarita. Mia mamma era amica di tutti ed oggi il quartiere lo ha dimostrato stando qui con noi. Chiedo a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti. Bisogna evitare che cose del genere accadano ancora».