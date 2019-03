Napoli, fiamme e fumo in un appartamento: incendio alle Case Nuove

Mercoledì 20 Marzo 2019, 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nel Rione popolare delle ‘case nuove’ a Napoli per un incendio scoppiato in un appartamento. Le fiamme hanno preso piede al primo piano di una palazzina del quartiere Mercato, in via Padre Ludovico da Casoria, poco distante dall'ospedale Loreto Mare.L'intero edificio è stato avvolto da una densa nube di fumo nero che ha spaventato gli abitanti della palazzina, alcuni dei quali sono scesi in strada in preda al panico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno sedato il principio di incendio e accertato le condizioni della palazzina che non è risultata a rischio sicurezza.Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza del 118 ma non ci sono stati feriti né intossicati, solo molta paura.