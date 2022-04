Fiamme in un negozio di telefonia: paura vicino alla scuola nel Vesuviano

San Giorgio a Cremano. Negozio in fumo accanto alla scuola: paura all’entrata degli studenti. Un negozio di telefonia in via De Lauzieres, a pochi metri dall’Istituto Comprensivo «Massaia», è stato interessato da un incendio poco prima delle nove.

Le fiamme avrebbero interessato solo gli interni del negozio, ma una coltre di fumo è fuoriuscita sulla strada preoccupando i presenti e alcuni studenti che stavano entrando a scuola. Intervenuti o vigili del fuoco gli agenti della pulizia municipale che hanno chiuso la strada e verificato l’accaduto.

Nessun raid, ma si è verificato un corto circuito all’interno dei locali. Vigili presenti sul posto che stanno veicolando il traffico in via Recanati