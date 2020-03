Fiamme Oro, l'ex ospizio dei Cristallini spazio di sport per i giovani di Napoli

Ultimo aggiornamento: 17:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tute in cremisi colorano la Sala Giunta. Campioni titolati e maestri quotati presenziano allo storico evento. Guerrieri del tatami come Pino Maddaloni, Massimo ed Enrico Parlati. Pugili-educatori come Vincenzo Picardi e Donato Cosenza. Sancito un protocollo d’intesa per Napoli, apposta una firma per i suoi giovani. Il primo piano del mendicicomio dei Cristallini sarà destinato alla pratica sportiva, grazie alla sinergia propiziata dalle Fiamme Oro con il Comune, la Questura, la Terza Municipalità, il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, la Fondazione di Comunità San Gennaro e l’associazione L'Altra Napoli onlus.Finalità. Il protocollo di intesa esprime la volontà di attivare azioni congiunte nell'ambito del rione Sanità, per contrastare la criminalità, favorire l'inclusione sociale, la diffusione della cultura della legalità e il recupero dei minori a rischio, promuovendo lo sport e tutte le azioni volte a contrastare la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica, anche attraverso le reti sociali e gli enti del terzo settore operanti sul territorio. Sottoscritto un contratto di concessione del mendicicomio in uso gratuito, avente durata di sei anni, prorogabile per ulteriori sei.Fiamme Oro: atleti vincenti e modelli credibili. Si punta ad attrarre i giovani del quartiere per sottrarli alle insidie della strada, restituendo almeno in parte lo storico edificio di via Cristallini alla funzione sociale, rendendolo una moderna fucina di concrete opportunità e alternative di vita per il circondario. Il rione Sanità rimane una delle zone più fragili e contraddittorie della città, in cui, nonostante sia in corso da tempo un processo di rinnovamento e rinascita culturale, che ha favorito una progressiva riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini e rinsaldato il loro senso di appartenenza al quartiere, ancora alto è il tasso di emarginazione e degrado sociale e fortemente radicato il fenomeno dell'abbandono precoce e della dispersione scolastica.Presente e futuro. «I giovani non sono un problema da gestire ma una grande risorsa, una piantina da coltivare. Spetta a noi trasformare le paure in coraggio. Le divise blu costituiscono un punto di riferimento e con la struttura dei Cristallini si trova uno spazio adeguato per dare forza e coraggio ad una meravigliosa iniziativa, nella quale don Antonio Loffredo ha creduto sin dall’inizio», ha dichiarato entusiasta Alessandra Clemente, assessore al patrimonio, ai lavori pubblici, ai giovani.Modello Sanità. «Drammi da prevenire. Da qui un piccolo ring nella sacrestia della Basilica di Santa Maria. E’ stato amore a prima vista con Vincenzo Picardi e Donato Cosenza. In atto una grande rivoluzione con un bene riconsegnato alla città. Prioritari gli spazi per i giovani e un ventaglio di opportunità gratuite: si valorizza il capitale umano con le idee che vengono dal territorio, accompagnate dalle istituzioni. Mendicicomio dei Cristallini punto non di arrivo ma di partenza», ha osservato Ivo Poggiani, presidente della Terza Municipalità.Impegno e proficue collaborazioni. Il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato annovera tra i suoi obiettivi istituzionali la realizzazione di ogni iniziativa tesa all’utilizzo dello sport quale strumento di inclusione sociale e divulgazione del principio di legalità con particolare riguardo ai giovani e alle aree geografiche caratterizzate da endemiche forme di criminalità. In tale ottica la stipula di protocolli d’intesa con l’Amministrazione comunale, la Chiesa, e i vari enti e organizzazioni. «Abbiamo da tempo percorso la strada dello sport come strumento di legalità. Nuoto, judo, pugilato e non solo. A Marcianise la scuola di pugilato coinvolge 130 ragazzi. Boxe grande disciplina per il rispetto dell’avversario e l’osservanza delle regole. E ora Napoli con due grandi combattenti Donato ed Vincenzo, bronzo alle Olimpiadi di Pechino nel 2008, che non si arrendono mai e rappresentano le persone adatte per l’iniziativa. All’ombra del Vesuvio ci saranno altri progetti», ha assicurato Francesco Montini, dirigente superiore della Polizia di Stato e presidente delle Fiamme Oro.Sport come leva di riscatto sociale e mezzo potente di coesione sociale e di lotta all’esclusione. «La Polizia di Stato è orgogliosa del progetto nel rione Sanità a beneficio di tutti i ragazzi del quartiere. La vocazione sociale corrisponde appieno alla nostra mission: prevenzione efficace e opportunità per i giovani, attraverso sana aggregazione e maestri di vita come i campioni sportivi», ha affermato orgoglioso il questore Alessandro Giuliano.Novità. «Il mendicicomio rappresenterà un polo sportivo e di aggregazione sociale unico in Italia. Un chiaro esempio di sinergie vincenti, dove nulla è impossibile. Le Fiamme Oro, attraverso i suoi allenatori, cercheranno di supportare i giovani del territorio con iniziative meramente sociali ma anche volte all’agonismo e alla preparazione atletica, all’insegna del massimo impegno», ha evidenziato l’ispettore Luca Piscopo, referente del progetto e direttore tecnico Fiamme Oro.Napoli in prima linea. «Praticare alternative alla violenza è possibile. Sono molti di più i punti luce che non quelli oscuri. Scriviamo una bella pagina con il mendicicomio dei Cristallini, luogo vivo dove nessuno sarà lasciato indietro», ha concluso il sindaco Luigi de Magistris, prima di consegnare le chiavi della città a Montini e ricevere in dono il crest e il gagliardetto delle Fiamme Oro. Il brindisi finale ha suggellato l’intesa.