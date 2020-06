Napoli: fiamme dalla scarpetta elettrica, paura e danni negli appartamenti

Minuti di grande paura a Marano, all'interno di uno stabile di via San Rocco. Un incendio, originato probabilmente dal cattivo funzionamento di una scarpetta elettrica, ha infatti devastato diversi appartamenti. Danneggiati anche alcuni punti dell'edificio. Almeno quattro le famiglie coinvolte. Sul posto si sono recate diverse squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state domate dopo diversi minuti. Ingenti - secondo una prima stima - sarebbero i danni all'interno di alcuni appartamenti. Non si registrano feriti. L'origine del rogo, come confermato dai vigili del fuoco, non è dolosa. © RIPRODUZIONE RISERVATA