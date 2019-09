Deposito a fuoco nel Napoletano, i sindaci: «Tenete le finestre chiuse»

Sabato 21 Settembre 2019, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 21-09-2019 12:00

Una lunga colonna di fumo nero visibile da tutta l'area stabiese e dei Monti Lattari. Fiamme da questa mattina in un capannone industriale che si trova in via Nocerelle nel Comune di S.Antonio Abate, a confine con Santa Maria la Carità. Secondo le prime ricostruzione si tratta del deposito di un'azienda di catering, l'incendio sta distruggendo sedie e tavoli di plastica, ombrelloni e sdraio. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che dovranno ricostruire le origini dell'incendio. Intanto tra la popolazione dei paesi vicini c'è molta preoccupazione per i danni ambientali e il forte odore che arriva nelle case. Le amministrazioni locali raccomandano di tenere chiuse finestre e balconi almeno fin quando le fiamme non saranno domate del tutto.