Fibra ottica a Nola, Open Fiber apre il cantiere

Sono entrate nel vivo le attività di costruzione della rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica nella città di Nola. Open Fiber, «consapevole dei possibili disagi derivati dalla presenza dei suoi cantieri», intende perciò fornire alla cittadinanza i necessari chiarimenti sulle attività in corso.

APPROFONDIMENTI IL DISSERVIZIO Un fiume d'acqua potabile fuoriesce dagli impianti idrici: Marano... LA MOVIDA Stop coprifuoco, la movida avvelena le città: notti folli tra... LA CAMORRA Clan Moccia, un imputato per 92 udienze ma nessuna sentenza: allarme...

A Nola la società guidata dall'amministratore delegato Elisabetta Ripa sta investendo 4 milioni di euro, fondi propri finalizzati al cablaggio in modalità Ftth (Fiber-to-the-home, cioè la fibra stesa fino all'interno delle unità immobiliari) di 11mila tra abitazioni, insediamenti produttivi e commerciali e uffici. Il progetto prevede un ampio riutilizzo di infrastrutture esistenti (46 chilometri su 102 complessivi) proprio per limitare l'impatto dei cantieri. Gli scavi indispensabili alla realizzazione della nuova rete avvengono in due fasi distinte: il ripristino provvisorio, contestuale alla posa dei cavi, prevede il riempimento del taglio su strada con malta cementizia di colore rosa (ossido di ferro, come da nomenclatura per le infrastrutture di telecomunicazioni) che richiede un tempo di assestamento di almeno 30 giorni; il ripristino definitivo, con scarifica e posa a caldo dell'asfalto. Riasfaltare prima dell'avvenuto assestamento rappresenta un grave errore tecnico, col concreto rischio di cedimento dell'asse viario.

Per armonizzare l'intervento di carattere interamente privato e perciò senza alcun esborso da parte dell'ente pubblico, Open Fiber ha sottoscritto col Comune di Nola una apposita convenzione mirata anche e soprattutto a snellire l'iter burocratico legato all'elevato numero di istanze autorizzative essenziali per l'esecuzione del progetto. Tutti i cantieri allestiti da Open Fiber sono preventivamente autorizzati e segnalati al competente ufficio tecnico comunale, con puntuale comunicazione del cronoprogramma settimanale.