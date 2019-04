Bagarini napoletani a «Vinitaly»: ​foglio di via e daspo urbano

Giovedì 11 Aprile 2019, 15:45

Ordini di allontanamento, con sei fogli di via e un daspo urbano, sono stati emessi dalla Polizia di Verona nei confronti di altrettanti «bagarini» che agivano alla 53ma edizione di Vinitaly, chiusa ieri. Gli agenti hanno emesso otto ordini di allontanamento dall'area fieristica, con la conseguente adozione da parte del Questore di Verona di sei fogli di via obbligatori, consistenti nell'ordine di rimpatrio con obbligo di presentazione nel Comune di dimora abituale e nel divieto di ritorno.I destinatari dei provvedimenti sono tutti originari di Napoli e dintorni, con precedenti per reati contro il patrimonio e associazione a delinquere, già destinatari di altri fogli di via obbligatori da altre zone d'Italia; infine è stato emesso un «daspo urbano», ossia l'obbligo di allontanamento dal luogo dell'evento per 48 ore, nei confronti di un cittadino veronese.