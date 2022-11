Figlio 14enne rapinato nel Napoletano, lo sfogo ​sui social fa scattare l'inchiesta

Sui social aveva segnalato il tentativo di rapina ai danni di suoi figlio di appena 14 anni da parte di alcuni minori. Una segnalazione che non è sfuggita ai carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio che hanno invitato la donna in caserma e che così ha formalizzato una denuncia. Nel post c'è anche scritto che questi stessi ragazzini avrebbero preso di mira il ragazzo da alcuni mesi. Indagini in corso da parte dei militari con la Procura dei minori di Napoli per l'identificazione dei responsabili.