Napoli: staccò orecchio a morsi al rivale, 4 anni al figlio di Tina Rispoli

Sabato 21 Settembre 2019, 08:46

Staccò a morsi l’orecchio del rivale in amore. Crescenzo Marino, figlio del boss Gaetano Marino ucciso nel 2012 e di Tina Rispoli (oggi sposata con il cantante neomelodico Tony Colombo), condannato a 4 anni e 4 mesi ma sconterà la sua pena agli arresti domiciliari. Il giudice per l’udienza preliminare Marco Carbone ha accolto solo in parte la richiesta del pm che era di nove anni. Marino è stato colpevole di una grave e violenta aggressione. Lo scorso mese di aprile è stato arrestato per aver picchiato e morso, fino a staccargli un orecchio, il nuovo compagno della sua ex fidanzata. Il processo si è svolto secondo il rito abbreviato.«Questa condanna - dichiara il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - dimostra la pericolosità sociale di questa famiglia nata e cresciuta in un sistema camorristico. La madre di Crescenzo Marino aveva definito la vicenda addirittura una sciocchezza, una lite tra ragazzi. Secondo lei non era successo nulla».