Minacciata dal figlio tossicodipendente, anziana scappa di casa nel Napoletano: salvata dai carabinieri

Questa notte i carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per maltrattamenti e resistenza a pubblico ufficiale un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo – sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - ha danneggiato la porta di ingresso e minacciato per l’ennesima volta la madre che terrorizzata si era allontanata dall’appartamento. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che – allertati dal 112 per schiamazzi notturni – hanno trovato l’anziana donna in strada soccorrendola. Il 47enne ha atteso l’arrivo dei militari sul pianerottolo con aria di sfida. Vano il tentativo dei carabinieri di calmarlo: arrestato è in caserma in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA