Filippo Marzatico morto ustionato dal barbecue, sabato un grande evento ad Agnano

Sabato prossimo un grande evento per ricordare Filippo Marzatico. Filip Master Tribute, che si terrà al Club Life di Agnano, sarà un momento per omaggiare la memoria del giovane dj, la musica era la sua passione, la sua vita.. Spiegano gli organizzatori: «Noi tutti abbiamo deciso di salutare il nostro Filippo come avrebbe voluto lui. Con un mega party. L’incasso sarà interamene devoluto alla famiglia per affrontare le spese legali che permetteranno, almeno in parte, di rendere giustizia a Filippo. Questo evento è dettato dal cuore, per rendere omaggio ad una persona meravigliosa che troppo presto è stata strappata alla vita».

Un appello al mondo della notte, agli amici e ai tanti che hanno conosciuto il ventenne, morto lo scorso 8 luglio all’ospedale San Giovanni di Dio, dove era arrivato per gravi ustioni. I genitori hanno chiesto di riesumare il corpo e di fare chiarezza sulle cause che hanno strappato Filippo alla vita, commenta il papà, Giuseppe: «Perché non si può entrare in ospedale con le proprie gambe ed uscirne in una bara a soli 20 anni». Online i genitori hanno lanciato anche una raccolta fondi a cui in tanti stanno aderendo, pur non conoscendo il giovane, ma per sostenere il dolore di chi ha perso un figlio.