Venerdì 9 Marzo 2018, 15:51

Impegnati in indagini ad Aversa, i poliziotti di Ponticelli si sono imbattuti in una Volkwagen Polo e in uno scooter Honda SH nei pressi dell’ufficio postale di Lusciano. Avendo intuito che i tre stavano per colpire attraverso la tecnica dei “filatori”, gli agenti hanno deciso di seguirli e hanno sventato la rapina ai danni di una 82enne, derubata della borsa contenente denaro ed effetti personali.I poliziotti hanno seguito l’auto fino a Miano e lì hanno fermato Michele D’Avanzo, 72enne di Capodimonte, Gennaro Mormone, 35enne di corso Vittorio Emanuele, e Antonio De Clemente, 41enne di San Giovanni.