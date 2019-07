Giovedì 11 Luglio 2019, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2019 14:05

Un 43enne napoletano S. C. è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Secondigliano in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, per rapina.L'uomo, nello scorso mese di febbraio, dopo aver «puntato» un'anziana donna che aveva appena ritirato la pensione in un ufficio postale del quartiere, l'ha seguita utilizzando «la tecnica del filo» e rapinata di 1.550 euro minacciandola di morte. I poliziotti, grazie alle dettagliate descrizioni fornite dalla vittima e dalle immagini di videosorveglianza dell'ufficio postale, hanno identificato l'uomo.