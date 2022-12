Finale dei mondiali 2022, nessun maxischermo a Napoli

«In relazione alle notizie riportate questa mattina da alcuni organi di stampa», l'amministrazione comunale di Napoli precisa che «non risulta alcuna richiesta per l'installazione di un maxischermo a Castel dell' Ovo in occasione della finale dei mondiali di calcio tra Argentina e Francia in programma domenica 18 dicembre».

Non è previsto alcun maxischermo dunque a Castel dell' Ovo per seguire la finale dei mondiali di Qatar 2022.