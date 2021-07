Fincantieri Castellammare, gli operai bloccano la statale sorrentina

Operai Fincantieri in sit in sulla statale sorrentina. Sono partiti dal cantiere di piazza Amendola e stanno manifestando ora all'uscita della galleria che conduce alla penisola sorrentina. Traffico interdetto in entrambe le direzioni. La protesta nasce dai nuovi piani per il porto stabiese che si appresta a ricevere navi da crociera. Piani che potrebbero togliere spazi al cantiere. Le tute blu chiedono ai vertici aziendali investimenti e potenziamento, la divisione degli spazi per accogliere turisti ma anche far crescere uno dei siti più antichi d'Italia e più importante del mezzogiorno.

«La protesta degli operai Fincantieri di Castellammare di Stabia è un grido di dolore che va ascoltato e compreso. Le istituzioni - commenta il deputato stabiese di Italia Viva Catello Vitiello - non possono perdersi in un ping-pong stucchevole tra vocazione turistica e assetto industriale, ma dare risposte certe a chi chiede lavoro e garanzie per il futuro. Tra operai Fincantieri e dell’indotto parliamo di un migliaio di lavoratori che rappresentano il cuore pulsante della filiera produttiva stabiese e dei comuni vicini. Sono certo che Fincantieri, come ha sempre fatto, manterrà gli impegni presi con le Rsu e con i tavoli di confronto nazionali e locali. La società ha sempre ribadito la centralità del sito stabiese che ha fatto la storia della tradizione cantieristica italiana».