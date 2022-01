Fincantieri Castellammare: varata “Zeus”, la prima nave ad idrogeno

Dal cantiere di Castellammare è scesa in mare la prima nave ad idrogeno del gruppo Fincantieri. Questa mattina la cerimonia per lo scafo lungo 25 metri da 170 tonnellate circa. Zeus, questo il nome dell'imbarcazione di ultima generazione, è dotata di un apparato ibrido (2 diesel generatori e 2 motori elettrici) da utilizzare come sistema di propulsione convenzionale. A questo si aggiungono un impianto di fuel cell di 130 kW, alimentato da circa 50 kg di idrogeno contenuti in 8 bombole a idruri metallici, secondo tecnologie già in uso sui sommergibili, e un sistema di batterie, che insieme consentiranno un’autonomia di circa 8 ore di navigazione a zero emissioni ad una velocità di circa 7,5 nodi. Il prototipo è ancora in lavorazione e da domani cominceranno le prove in acqua e l'allestimento. La consegna definitiva è prevista per l'estate.

APPROFONDIMENTI LA COMMESSA Fincantieri, sarà costruita a Castellammare la seconda... IL CANTIERE Castellammare, Fincantieri: commissionate quattro navi per la marina... LA NAUTICA Msc Crociere torna a Napoli: «Nello stabilimento Fincantieri di...