Venerdì 28 Giugno 2019, 08:54

Il San Carlo cerca il nuovo sovrintendente: «Gli interessati ad assumere l'incarico, dotati di specifica, adeguata e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili, sono invitati a manifestare il proprio interesse». Al via la procedura all'insegna della «massima riservatezza» per individuare l'erede di Rosanna Purchia che, nel rendere noto il bando «con il congruo e necessario preavviso», sottolinea: si tratta di «una mia dolorosa ma responsabile decisione», «nel rispetto del mio senso del dovere e dell'amore» per il teatro. Quindi, ribadisce nella lettera che accompagna l'avviso on line da 24 ore: «Io sarò come sempre al servizio del nostro mai abbastanza amato San Carlo e al vostro fianco al fine di dare con serenità la necessaria e indispensabile continuità gestionale».