Finta targa allo scooter, fermato e denunciato 34enne napoletano

In via Generale Francesco Pinto i poliziotti hanno notato uno scooter con una targa adesiva contraffatta di un altro motoveicolo. Per questo, hanno denunciato un 34enne napoletano: per falsità materiale commessa dal privato e soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. In più, gli agenti hanno contestato 4 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione, circolazione di veicolo con targa contraffatta e omessa custodia di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.