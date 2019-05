I carabinieri della stazione di Secondigliano hanno tradotto in carcere 3 truffatrici: Maria Guida, 38enne, Paola Tascone, 52enne e Stella Guidelli, 50enne, tutte e 3 del Rione Sanità e già note alle forze dell’ordine. I militari le hanno notate nei pressi dell’ufficio postale di via Minichini in atteggiamento sospetto e le hanno perquisite. Addosso e nell’auto che avevano in uso i militari hanno rinvenuto e sequestrato 12 postepay intestate a terzi, 3mila euro in contante e un block notes su cui avevano appuntato versamenti e prelievi.



I carabinieri hanno scoperto che le donne, mediante annunci su vari siti, truffavano soggetti poco avveduti adescandoli con finti affitti di appartamenti in tutta italia e finti contratti assicurativi. Le 3 sono state arrestate per indebito utilizzo di carte di pagamento. Nel corso dei controlli sono stati denunciati, inoltre, per furto di energia elettrica, 5 soggetti residenti in via Improta a Secondigliano. Carabinieri e personale dell’enel hanno accertato che le loro abitazioni erano alimentate da energia proveniente da collegamenti abusivi alla rete pubblica. Gli allacci sono stati staccati.

Martedì 28 Maggio 2019, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2019 08:51

