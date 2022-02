Finti turisti fittano ad Appiano due e-bike da 9mila euro e se le portano a casa

I Carabinieri di Appiano hanno denunciato a piede libero due turisti napoletani ipotizzando a loro carico il reato di appropriazione indebita.



Poco prima di Natale un uomo , spacciatosi per turista, aveva preso a noleggio due mountain-bike elettriche presso un noto esercizio commerciale di Appiano con impegno a restituirle entro quattro giorni.

L’uomo è quindi sparito e al titolare del noleggio altro non è rimasto da fare che raccontare tutto ai carabinieri del luogo che hanno iniziato le indagini.



Giunti all’indicazione dell’indagato e del suo complice hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione presso due abitazioni in Secondigliano e Giuliano in Campania.





Le due biciclette, del valore complessivo di quasi novemila euro, già sono state riportate ad Appiano e restituite al proprietario.



I due indagati dovranno ora rispondere del reato d’appropriazione indebita innanzi al tribunale di Bolzano.