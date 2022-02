Finto proprietario di 200 auto: recuperata station wagon carica di merce contraffatta

Castellammare. Fugge dall'auto con quale trasporta la merce per gli ambulanti abusivi del lungomare: la vettura era un veicolo fantasma. Senza assicurazione da quattro anni, destinataria di provvedimento di cancellazione della Motorizzazione e da sequestrare perché oggetto di una mega truffa. L'automobile era stata abbandonata sabato sera in via Bonito, la strada della movida di Castellammare di Stabia. In pratica, tra le 200 auto di proprietà di un indagato, c'era anche quella utilizzata dai venditori ambulanti abusivi.

APPROFONDIMENTI LA CRIMINALITÀ Auto rubate e rivendute sul mercato, 17 arresti a Torre Annunziata IL CASO Auto con targa estera: arrivano multe fino a 1.600 euro per chi non... VICENZA Incidente con l'auto storica del 1972: vettura contro i massi,...

Nel corso di alcuni controlli da parte del nucleo operativo di polizia commerciale della municipale stabiese, gli agenti guidati dal tenente Donato Palmieri hanno intercettato la vettura, guidata da ambulante di colore. L'uomo, alla vista dei caschi bianchi, si è subito dato alla fuga a piedi, abbandonando sul posto la station wagon con il suo carico di merce (in gran parte indumenti e scarpe contraffatti).

Nel corso degli accertamenti, la polizia municipale stabiese ha scoperto che l'auto era da sequestrare perché il proprietario - A.V., 38enne residente a Napoli - è indagato per intestazione fittizia di beni dalla Procura napoletana ed era destinatario di un decreto di sequestro che riguarda anche quella vettura insieme ad altri 200 veicoli di sua proprietà. Dunque, la station wagon è stata sequestrata ed ora è a disposizione della Procura di Napoli.