Sono partiti i bandi della Camera di Commercio di Napoli per la ripresa post Covid. "Il primo, da nove milioni di euro, riguarda il turismo per dare un po' di respiro alle aziende in sofferenza" spiega Ciro Fiola in una intervista a Videoinformazioni. C'è poi un altro bando, già scattato, che riguarda l'innovazione tecnologica. L'obiettivo, secondo Fiola, é far ripartire in tempi rapidi l'economia "che in Campania e al Sud mostra segni di ripresa più veloci". Infine Fiola rinnova l'appello ai giovani lanciato nei giorni scorsi in una intervista al Mattino: "C'è bisogna di maggiore prudenza e responsabilità per evitare la diffusione del Covid". Ultimo aggiornamento: 09:17