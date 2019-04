Venerdì 19 Aprile 2019, 22:04 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 22:06

«Sono molto soddisfatta del risultato che la Regione Campania ha ottenuto con l'approvazione del progetto CO.S.PED. per la Consulenza specialistica pediatrica. Grazie ad esso ci si potrà rivolgere ai pediatri aderenti al progetto su base volontaria da domani al primo maggio dalle 8 alle 20, recandosi presso gli ambulatori allestiti presso i distretti sanitari e senza bisogno di alcuna prenotazione, per ottenere una visita gratuita. Non saranno invece consentite visite domiciliari e assistenza telefonica». Lo dice, in una nota, la consigliera regionale delPd, Bruna Fiola.«Le famiglie con ragazzi fino a 16 anni di età otterranno in tal modo la consulenza di uno specialista che potrà rassicurarle sullo stato di salute dei propri figli. Una scelta di grande civiltà, un segnale importante di attenzione verso i più piccoli e verso le famiglie. Puntiamo in questo modo due obiettivi importanti - continua la consigliere del Pd con delega all'infanzia e all'adolescenza - assicurare una copertura sanitaria pediatrica continua su tutto il territorio regionale in questo periodo di festa e al contempo la riduzione degli affollamenti nei Pronto soccorso pediatrici nei giorni festivi e pre-festivi dove, storicamente, si presenta un'impennata delle richieste di intervento. Una bella notizia per i genitori della Campania che potranno passare le vacanze di Pasqua con maggiore serenità. Ringrazio la direzione generale tutela della salute e Pietro Buono, dirigente della Regione Campania UOD Attivitàconsultoriale e materno infantile, per l'impegno profuso a questo scopo».