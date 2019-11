Sempre più apprezzati e richiesti sul mercato europeo, i fiori della Campania confermano il loro trend di crescita anche in occasione della Fiera Internazionale IFTF tenutasi a Vijfhuizen e del Trade Fair Aalsmeer 2019 in Olanda. Quelle tenutesi dal 6 all’8 novembre scorso rappresentano due degli eventi fieristici più importanti del settore che, annualmente, richiama migliaia di espositori, grossisti e commercianti del settore florovivaistico.



Cinque le realtà campane che hanno partecipato, in modo autonomo, alla fiera: la Cooperativa del Golfo, la Cooperativa Ortofloricola Sant’Antonio, la Nuova Floricoltura Meridionale, la Ercolano Flora e la Flor Trade.

“La fiera di quest’anno è stata un’eccellente vetrina per il florovivaismo della Campania. I nostri rappresentati hanno riscontrato un forte interesse e apprezzamento per le nostre produzioni florovivaistiche.



Si è tracciata una strada da seguire per gli anni futuri, auspicando che anche le istituzioni regionali e le associazioni di categoria possano svolgere un ruolo sempre più centrale per sostenere la presenza dei nostri operatori in questi appuntamenti e si possa continuare a lavorare per la nascita di un distretto florovivaistico della Campania” - dichiara il Presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti della Campania, Vincenzo Malafronte. © RIPRODUZIONE RISERVATA