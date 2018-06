CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 26 Giugno 2018, 09:31

Francesco e Chiara potranno sposarsi il 4 luglio. Il certificato utile per contrarre il matrimonio ieri è stato firmato e inviato via Pec dal Comune di Napoli dopo due settimane da incubo vissute dalla coppia. Non tanto per una festa di nozze, che per scelta hanno deciso di non fare, ma perché Francesco Cars soffre di linfoma di Hodgkin e da tre mesi ha dovuto riprendere la chemioterapia perché il tumore è tornato. A casa del 43enne napoletano ieri è finalmente tornato il sorriso e la gioia, e ora si possono ultimare le pratiche che gli permetteranno di sposare la sua amatissima Chiara, perché «per la legge italiana lei non ha nessun diritto di starmi accanto in ospedale, e se la mia salute dovesse peggiorare e io perdere conoscenza, non le sarebbe permesso neanche starmi accanto, tenermi la mano o decidere per me. L’amore che c’è tra noi non ha bisogno di certificati, è di quelli che non si spezza».