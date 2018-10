Mercoledì 31 Ottobre 2018, 11:39

Collaborazione, attenzione ed un fischietto pronto a suonare in caso di necessità. Queste le nuove strategie contro i borseggiatori adoperate dai passeggeri dei pullman. L’iniziativa parte dai Verdi e dal programma radiofonico “La Radiazza” ed il primo bus ad essere “testato” è l’R2.«Vogliamo iniziare una nuova battaglia» dichiara il consigliere regionale Francesco Borrelli. «Questo problema sembra non riguardare nessuno eppure, ogni giorno, decine di persone subiscono furti in tutta la città. Crediamo che servano bigliettai e controllori per risolvere il problema, oltre alla buona volontà e la collaborazione dei cittadini».