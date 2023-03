Fisioterapisti, s'insedia il vertice del nuovo Ordine: Paolo Esposito presidente

Francesco Paolo Esposito è il presidente del neocostituito Ordine dei Fisioterapisti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta. La costituzione del nuovo Ordine professionale, gemmato a metà dello scorso dicembre da quello delle Professioni sanitarie tecniche e dell’area della prevenzione e riabilitazione, ha interessato tutti gli Enti di autogoverno dei Fisioterapisti d’Italia. Le votazioni si sono svolte nei giorni scorsi tra Caserta, (in prima giornata al Novohotel) e Napoli (presso il Centro congressi Tiempo al Centro direzionale di Napoli). Oltre al Consiglio direttivo dalle urne è uscita anche la composizione del collegio dei revisori dei conti. L’insediamento dei nuovi vertici è avvenuto ieri. Oltre al presidente Francesco Paolo Esposito ci sono Claudio Iovino designato vicepresidente, Adelaide Laezza segretario e Antonio di Pasqua tesoriere che corripondono ai primi più votati.

«La tornata elettorale – spiega Paolo Esposito che in precedenza guidava la commissione d’Albo del maxi Ordine che raggruppa 18 professioni sanitarie ed è presieduto da Franco Ascolese - ha raccolto l’adesione di centinaia di colleghi che dalle province si sono mossi verso le sedi del seggio per dare il loro contributo alla costituzione dell’assetto organizzativo del nuovo Ente di autogoverno dei Fisioterapisti. E’ stato anche un momento di incontro , confronto e informazione con i colleghi presenti, tutti favorevolmente coinvolti. Il voto si è svolto in presenza e anche in modalità elettronica (unico Ordine in Italia ad avere consentito tale modalità) il che ha reso le operazioni celeri. Siamo soddisfatti dell’affluenza alle urne e della stessa organizzazione allestita in tempi strettissimi cosi come dettato dal decreto istitutivo dell’Ordine dei Fisioterapisti. Nei tre giorni di votazione abbiamo sentito quanto è forte la nostra categoria, grazie a chi c'è stato e grazie a chi ci sarà, i Fisioterapisti sono professionisti dall'alto valore sociale, dobbiamo riaffermare la nostra dignità in ogni dove. Siamo a casa di tanti pazienti anziani e fragili. Giocheremo un ruolo primario nel potenziamento dei servizi territoriali disegnati dal Pnrr. Voglio dire grazie a tutti coloro che ci hanno dato fiducia ma anche grazie a chi ci pungola continuamente x spronarci a migliorare. Adesso bisogna costruire il nostro Ordine, con il sostegno di tutti ce la faremo. La prima pietra è stata messa, ed è solida grazie a tutti i colleghi».

Il nuovo direttivo si insedia dunque con un programma ben chiaro: «Porteremo avanti i progetti già messi in campo come Commissione di Albo all’interno dell’Ordine delle professioni sanitarie – avverte il presidente Esposito – l’obiettivo è dare un volto nuovo, più solido e presente alla professione di Fisioterapista sul territorio e nei vari ambiti universitario, nella Sanità pubblica, in quella privata accreditata, per la libera professione e i rapporti con gli enti pubblici, le organizzazioni sindacali, rapporti con il terzo settore». L’Ordine interprovinciale appena eletto (manca Salerno che fa un Ordine a se stante) è il terzo per grandezza in Italia con quasi 5 mila iscritti. L’affluenza al voto ha sfiorato il 13% (nella media nazionale).

Gli eletti per il consiglio direttivo:

Francesco Paolo Esposito

Claudio Iovino

Adelaide Laezza

Antonio Di Pasqua

Biagio Guarino

Angelo Vella

Alessandra Cirelli

Melania Di Battista

Roberto Riccardo Ruggiero

Giuseppe Barra

Luca Palma

Maddalena Garofano

Raffaele Gizzi

Claudia Mugnai

Michele Orlanducci