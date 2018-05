Martedì 15 Maggio 2018, 17:48 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affittavano appartamenti per le vacanze, che poi risultavano inesistenti: per questo i carabinieri di Castiglione della Pescaia (Grosseto) hanno denunciato tre napoletani per truffa e riciclaggio. E nove sono le persone truffate scoperte dai militari in varie parti d'Italia. I truffati avevano scelto le abitazioni per le vacanze tramite la consultazione di un noto sito Internet di annunci immobiliari versando una caparra dai 300 ai 700 euro. Il denaro versato, una volta accreditato su un conto corrente, veniva dirottato, mediante bonifici con false causali e prelievi bancomat, su altri conti correnti intestati a ad altre persone. I tre denunciati sono tutti della provincia di Napoli ed erano già gravati da precedenti penali e di polizia.