Un fiume d'acqua potabile fuoriesce dagli impianti idrici: Marano allagata

Un fiume d'acqua potabile fuoriesce dagli impianti idrici di Marano. La popolosa frazione di San Rocco, dove risiedono circa 20 mila persone, è dall'alba di nuovo allagata.

Migliaia di litri di acqua (potabile) fuoriescono nuovamente dall'impianto idrico C1, non nuovo a simili anomalie. Decine le segnalazioni giunte al comando della polizia municipale e all'ufficio tecnico comunale. Acqua potabile che va letteralmente in fumo quasi ogni settimana. Il problema degli impianti e delle vasche di accumulo persiste da anni, ma il Comune di Marano non riesce a risolverlo.