Il fiume Sarno cambia colore: così le acque cristalline diventano marroni

Sabato 24 Agosto 2019, 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sarno cambia colore, le acque cristalline diventano marroni. È questa l'immagine che ha filmato Pio Negri, stabiese che si trovava nella città di Sarno per lavoro. Pio ha visto con i propri occhi l'acqua che sgorga dalla montagna, limpida e pulita, diventare improvvisamente marrone e così ha deciso di riprendere con il proprio cellullare e denunciare su Facebook quello che vedeva. Il suo video è diventato virale e ha aperto gli occhi a centinaia di residenti che si dicono indignati. L'acqua che arriva dai terreni circostanti e che sfocia nel corso d'acqua è palesemente marrone, probabilmente proveniente da scarichi illegali.Le immagini raccontano probabilmente il primo di una lunga serie di sversamenti illegali che arrivano nel Sarno e che ne hanno contribuito a farne il fiume più inquinato d'Europa. Le immagini amatoriali sono state girate nella zona Foce nellla città di Sarno, il corso d'acqua che arriva in mare tra i comuni di Torre Annunziata e Castellammare lungo il suo cammino si ingrossa e diventa veicolo per il trasporto di rifiuti di ogni genere.L'ultimo caso lo scorso novembre quando si creò una vera e propria diga di plastica nel comune di Castellammare. Un caso che allertò il ministro dell'Ambiente Sergio Costa che poche settimane dopo venne in visita nei comuni del bacino del Sarno per programmare interventi di dragaggio e controllo.